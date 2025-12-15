Carrizo asumió en Minería y aseguró que se trabajará en equipo para potenciar el sector

El ex senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, asumió este martes como secretario de Minería en Salta.

“Tenemos que potenciar estando en territorio y marcando el trabajo” afirmó Carrizo en diálogo con InformateSalta. Aseguró que se generará una mesa de trabajo con las universidades, empresas y el Ejecutivo para potenciar los proyectos que se vienen desarrollando.

“Tenemos que entender que somos un equipo” aseveró el secretario en relación a como encarará también el trabajo con Nación para potenciar el sector minero. En este punto, destacó también el rol que cumplen las comunidades con quien viene trabajando hace tiempo.

“Siempre hablamos de asimetrías y tenemos que revertirlas con desarrollo y producción” resaltó sobre el trabajo articulado entre los diferentes sectores y el rol que enfrenta en este nuevo Gabinete.

En declaraciones a Informatesalta señaló que "el gobernador hablaba de un trabajo 24/7 y en territorio. Lo conozco de memoria. Lo venimos haciendo desde la Comisión de Minería del Senado la cual presidía y eso es lo que nos dio las herramientas para estar acá entre otras, para avanzar con este nuevo proyecto".

Crear una Mesa Exploradora

Sobre la actividad, señaló que "con crecimiento, desarrollo y producción se pueden revertir ciertas asimetrías, y el hecho de que la provincia haya elegido al sector minero como parte de pasar de una actividad secundaria a un motor de la economía es para destacar. Hoy ya se encuentra con cinco proyectos en producción y 29 proyectos de litio, y tenemos 6 proyectos metalíferos de los cuales 1 está en producción. Lo subrayo porque los números son importantes".

"¿Cómo se potencia? Estando en territorio, marcando una agenda de trabajo con cada uno de los proyectos. Y eso no es solamente lo que tenemos hoy, lo que tenemos hoy y a futuro. El futuro de encontrar la riqueza en el mineral lo constituye la exploración. Entonces, vamos a crear una Mesa Exploradora la brevedad posible de la que van a participar todo el sector sumado al sector académico, pero no podemos dejar pasar lo que dice siempre Ricardo Alonso, que nuestra puna es uno de los sectores muy poco explorados y con mayor potencial geológico", afirmó.