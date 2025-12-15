Asumió Ignacio Lupión con la promesa de "mejorar las condiciones para Salta"

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley N° 8511 de Ministerios. En el acto juró José Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería con quien InformateSalta dialogó.

"Espero que desde este lugar podamos concretar algunos de los sueños que tiene Salta", comenzó diciendo el nuevo miniestro que en la misma línea profundizó: "Creo que el sector agropecuario con el nuevo reordamiento territorial, tenemos muchas hectáreas para sumar. Salta va a estar abierto a la inversión en ganadería, los vamos a esperar y vamos a poner todas las garantías para que se pueda dar".

Respecto al trabajo de su antecesor, Martín de los Ríos, Lupión se permitió bromear: "La única macana es que no me dejo el poncho", a lo que en un tono más serio agregó: "Fueron 6 años dónde dedico mucho tiempo, ojala podamos estar a su altura".

Por último, consultado sobre la situación actual fue claro al comentar que "el sector agropecuario depende mucho de los impuestos nacionales, vamos a pelear para que el tema retenciones y fletes vamos a ver como podemos avanzar y mejorar las condiciones para Salta"