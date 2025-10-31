Gimnasia no pudo con Estudiantes (RC) y se terminó el sueño del ascenso

Gimnasia no pudo con Estudiantes (RC) y se terminó el sueño del ascensoDeportes31/10/2025
Tras empatar 0-0 en la “ida” disputada en Salta, Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2-0 a Gimnasia y Tiro (S) por la “vuelta” de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.
¡EL LEÓN DEL IMPERIO ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2025
A los 32', Ferreira puso el 1-0 ante Gimnasia y Tiro en la vuelta de los cuartos de final del reducido. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/EYys9iPmPs
¡EXPULSADO BRAVO EN GIMNASIA Y TIRO!— TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2025
El mediocampista, que había ingresado a los 46', vio la roja a los 59' por exceso verbal, según acusó el árbitro. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/wb0x23ZLS4
¡ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO AMPLIÓ LA VENTAJA!— TyC Sports (@TyCSports) November 1, 2025
A los 68', González puso el 2-0 ante Gimnasia y Tiro en la vuelta de los cuartos de final del reducido. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/3bafBgeCYS