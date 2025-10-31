Gimnasia no pudo con Estudiantes (RC) y se terminó el sueño del ascenso

Tras empatar 0-0 en la “ida” disputada en Salta, Estudiantes de Río Cuarto derrotó 2-0 a Gimnasia y Tiro (S) por la “vuelta” de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

¡EL LEÓN DEL IMPERIO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 32', Ferreira puso el 1-0 ante Gimnasia y Tiro en la vuelta de los cuartos de final del reducido.