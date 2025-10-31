Rincón usó a los 40 años una microbikini y mostró su cuerpo

Andrea Rincón acaparó todas las miradas con una microbikini triángulo.

Desde la pileta y con el río de fondo, Andrea Rincón, posó desde una ubicación que etiquetó como “en el cielo”.

La actriz se lució con una microbikini celeste de corpiño triángulo con breteles finos y bombacha colaless con tiritas regulables.

Andrea Rincón marcó tendencia.

Complementó el look con unas gafas de sol de formato cuadrado y lentes oscuros. Llevó el pelo recogido en una ponytail alta y un maquillaje 100% al natural, apenas con labios hidratados y piel fresca.

Andrea Rincón arrasó con su look

Andrea Rincón en microbikini y lentes de sol.

Andrea Rincón en microbikini celeste.

Con un mate rosa en mano, la actriz posó relajada y cosechó likes y elogios por parte de sus seguidores. “Creación divina de Dios”, escribieron. /TN