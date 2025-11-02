Continúa el recorrido del Cine Móvil con Gaucho Gaucho: Llegará a cinco municipios durante noviembre

El Cine Móvil de la Provincia retoma su recorrido con nuevas funciones gratuitas del documental “Gaucho Gaucho”, una propuesta que combina arte, tradición y paisaje. Durante noviembre, la gira cinematográfica alcanzará cinco municipios salteños, acercando el mejor cine a las comunidades que no cuentan con salas convencionales.

Desde el 5 de noviembre, el público podrá disfrutar de la película en distintas localidades: Campo Quijano, Vaqueros, Santa Victoria Oeste, Apolinario Saravia y El Quebrachal.

La obra dirigida por Gregory Kershaw y Michael Dweck, tres veces galardonados en Sundance, ofrece una mirada poética y visualmente deslumbrante sobre la vida de los gauchos argentinos. Filmada en blanco y negro, la película retrata las vastas montañas del país y la relación profunda de una pequeña comunidad con la naturaleza y sus tradiciones.

El Móvil, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, es un vehículo equipado para realizar proyecciones en todo el territorio salteño, promoviendo el acceso al cine como experiencia cultural y comunitaria.

Para solicitar la visita del Cine Móvil, se puede completar el formulario disponible aquí o escribir a [email protected].

Agenda de funciones – Noviembre 2025

Miércoles 5 / 20 hs. – Glorieta de la Plaza Principal de Campo Quijano

Jueves 6 / 20 hs. – Museo Histórico Municipal de Vaqueros

Jueves 13 / 20 hs. – Complejo Municipal de Santa Victoria Oeste

Miércoles 26 / 21 hs. – Anfiteatro Parque Norte de Apolinario Saravia

Jueves 27 / 21 hs. – Escenario Central de El Quebrachal

El ciclo invita a disfrutar del cine en comunidad, con una propuesta que busca acercar el arte audiovisual a todos los rincones de la provincia.