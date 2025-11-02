Cyber Monday 2025: Todo lo que tenés que saber para aprovechar las ofertas sin caer en fraudes

Entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre se llevará adelante una nueva edición del Cyber Monday, evento que reúne a numerosas empresas con importantes descuentos y promociones para compras por Internet. Ante el incremento del comercio electrónico y de la cantidad de publicidades y promociones, aconsejan a los consumidores tomar precauciones básicas para garantizar operaciones seguras y ejercer sus derechos de manera informada.

Seguridad digital y verificación de sitios

• Ingresar siempre a través del portal oficial www.cybermonday.com.ar para verificar qué empresas participan del evento.

• Realizar las compras únicamente en sitios oficiales o en las tiendas que figuren como adheridas.

• Evitar los enlaces que lleguen por correo, redes sociales o mensajería instantánea, ya que pueden redirigir a páginas falsas.

• Asegurarse de que la dirección web comience con “https://” y que aparezca el ícono de candado en la barra del navegador.

• Usar equipos propios y redes seguras. Es preferible realizar las operaciones desde una computadora personal y no desde Wi-Fi públicas.

• Mantener actualizado el antivirus y el sistema operativo del dispositivo desde el que se navega.

Prevención de fraudes y control financiero

• Revisar los límites de crédito y las condiciones de financiación antes de confirmar una compra.

• Analizar si el descuento ofrecido es real: comparar precios con días previos al evento puede ayudar a detectar falsas ofertas.

• Verificar que el precio final incluya impuestos, gastos de envío y costos adicionales.

• Conservar todos los comprobantes, correos electrónicos y capturas de pantalla que acrediten la operación.

• Controlar los movimientos de la tarjeta y, ante cargos no reconocidos, realizar el reclamo dentro de los 30 días de recibido el resumen.

Información sobre la compra y derechos del consumidor

• Solicitar siempre factura o comprobante electrónico: todos los productos nuevos cuentan con una garantía legal mínima de seis meses.

• En el caso de servicios turísticos o paquetes promocionales, revisar las condiciones de cancelación o reprogramación sin costo.

• Recordar que el derecho de arrepentimiento permite cancelar una compra online dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción del producto, sin necesidad de explicar el motivo.

La institución recomienda además mantener una actitud prudente frente a mensajes o anuncios que presionan con frases como “solo por hoy” o “última oportunidad”. Evaluar la verdadera necesidad del producto y conocer las condiciones de compra son pasos fundamentales para evitar decisiones impulsivas.