Le robó la moto, la billetera y gastó más de $200.000 con su tarjeta

El 20 de septiembre en B° Nueva Esperanza, un joven de 21 años fue victima de un robo, en el cual el delincuente le sustrajo su motocicleta y la billetera.

El malviviente al ver al propietario “dormitando” junto a la motocicleta, se llevó el rodado y sus pertenencias sin ejercer violencia alguna.

Entre las pertenencias robadas se encontraba una billetera con tarjetas de crédito y débito, de las cuales una de ellas se utilizó para hacer nueve compras fraudulentas en distintos locales.

Estas compras sumaron alrededor de $202.814, pero cerca de las 20 hs., cuando buscaba hacer una nueva compra en una carnicería, no pudo hacerlo, ya que el dueño del local se dio cuenta de la maniobra.

Tras una audiencia flexible y multipropósito, el imputado reconoció su responsabilidad y prestó conformidad con la pena acordada.

El juez de Garantías interviniente lo condenó a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor de delitos de hurto simple (dos hechos), estafa (nueve hechos), estafa en grado de tentativa, robo simple, atentado a la autoridad agravado y robo en poblado y en banda, todo en concurso real y deberá cumplir reglas de conducta.