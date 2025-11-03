Delincuentes vaciaron la casa de un abuelo gaucho, se llevaron hasta las espuelas

En Campo Quijano delincuentes ingresaron a la vivienda de Don Serapio, aprovechando que el abuelo gaucho pasaba el Día de las Almas con sus familiares en El Mollar, y no dejaron ni las espuelas.

El gaucho veterano de 81 años fue víctima de la delincuencia y se dio con la horrible sorpresa, cuando regresó a las 22 hs. a su hogar, que tenía el portón y la puerta forzados y pertenencias faltantes.

Los ladrones ingresaron a la vivienda que alquila Serapio en Campo Quijano y sustrajeron innumerables objetos: 2 sillas apero, 2 juegos de estribos, 2 pellones, 2 sobrepellones, 2 juegos de sincha, 2 lazos, 1 silla de mujer, 1 par de espuelas, 1 puñal chapado, 1 pezcuecera, 2 juegos de riendas con freno de copa grande, 1 con freno chico, 2 bozales de desfile, ente otros.

“Jamás había pasado por algo así. Creo que fue más de una persona y quizás tenían un vehículo para alzarse con todo eso. Parece que sabían a donde buscar porque no revolvieron nada más, ni se llevaron dinero. Cuando vino criminalística dijeron que iban a ver si había algo de alguna cámara de seguridad cerca, pero hasta ahora nada” dijo la hija del damnificado a La Llave del Portal.

La familia espera que la noticia se difunda, manteniendo la esperanza de poder encontrar algo de lo sustraído: “Pedimos la solidaridad de los vecinos que puedan aportar datos o si les ofrecen partes de monturas en venta. Toda la colaboración será gratificada”.

Al parecer, no sería el primer hecho delictivo en la región que tiene como blanco la sustracción de elementos de montura.