Los concesionarios del NOA realizan en Salta su Convención Regional 2025

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) continua durante el 2025 con la realización de sus Convenciones Regionales, y la novena del año se realizará en Salta, para los concesionarios del NOA, el próximo 11 de noviembre, en el Hotel Sheraton.

Será una jornada informativa, de capacitación y de debate que brindará herramientas para todos los referentes de concesionarias de autos, motos y maquinarias agrícolas de toda la región noroeste del país.

Bajo el lema “Reconvirtiendo el Negocio: Oportunidades en un mercado en evolución”, la cita será el martes 11 de noviembre, desde las 10 hs., y tendrá la participación de autoridades provinciales, invitados especiales junto al Presidente de ACARA, directivos de la institución y los representantes de los concesionarios de toda la región.

Se dictarán numerosos workshops sobre temas claves y estratégicos tales como: Negocios y Mercado automotriz; Servicios al Socio; Novedades Registrales, Impositivas y Legales en la comercialización; Todo lo referente al mercado de Motos; Defensa del Consumidor; Formación y gestión de equipos y habilidades para una comunicación efectiva. A ellos se les sumará también un tema clave para el negocio como estrategias tecnológicas e innovación aplicada a la comercialización.

También, como ya es habitual en cada convención, habrá una Mesa de Trabajo exclusiva para los titulares de los concesionarios de la región, a la que han sido invitados también funcionarios locales para debatir sobre los principales desafíos del sector de la comercialización de vehículos y de la orientación del negocio, en un marco de transformación de la movilidad y de consolidación de un nuevo escenario político-económico en Argentina. El panel estará liderado también por Dante Sica, ex Ministro de Producción y Trabajo de Argentina y socio fundador de ABECEB. Esto será clave para estructurar la Agenda Regional del sector actual y a futuro.

Las Convenciones Regionales de ACARA se iniciaron en 2024, y son producto de una mirada federal de la institución que busca estar cerca de sus socios en todo el país generando el marco ideal para compartir una jornada de trabajo que incluye diferentes workshops, algo muy valorado por los concesionarios de todas las provincias. Durante 2024 dijeron presente más de 4.000 socios, en 11 Convenciones Regionales, iniciativa que tiene continuidad durante 2025 por los excelentes resultados logrados, con más de 3.200 participantes en las ocho ya realizadas.

La invitación para los concesionarios de Noroeste es a que reserven su lugar en la web de ACARA (www.ACARA.org.ar) y poder también interiorizarse y plantear cualquier inquietud sobre todas las aristas del sector y entender la nueva movilidad, en la que ya son protagonistas, y la evolución del negocio en los próximos años.