El poderoso “Pulpo” Scaglione: Del desembarco en Canal 11 de Salta a la guerra con Tinelli y las denuncias por amenazas

El empresario rosarino Gustavo Scaglione, conocido en el mundo de los medios como “El Pulpo” por la extensión de su red de negocios, se consolidó en los últimos años como una de las figuras más influyentes del mapa mediático argentino.

Su avance hacia el norte del país, y particularmente su desembarco en Salta con la adquisición de Canal 11, lo colocaron en el centro de un proceso de expansión que busca disputar audiencia e influencia política más allá de Buenos Aires. Pero mientras su nombre gana terreno en las grillas televisivas del interior, también aparece hoy en el ojo de una tormenta nacional: su conflicto judicial con Marcelo Tinelli y la denuncia por amenazas que involucra a la familia del conductor.

Scaglione, que ya controlaba Canal 3 Rosario, La Capital Multimedios y otras repetidoras en Bahía Blanca, Salta y Córdoba, profundizó así su estrategia de construir un imperio mediático federal, con presencia en los principales centros urbanos del interior. En Tucumán, Canal 8 pasó a funcionar bajo un esquema multiplataforma que combina televisión, redes y contenido digital, consolidándose como una de las señales más vistas de la región.

Aunque no existen registros públicos que detallen sus socios locales, en el ámbito tucumano se da por hecho que el canal responde directamente a las decisiones de Televisión Litoral, sin intermediarios regionales. Su presencia coincide con el interés creciente de grupos nacionales por controlar la agenda informativa y publicitaria del norte argentino.

El conflicto con Tinelli: una deuda millonaria y un enfrentamiento público

El nombre de Scaglione volvió a las portadas nacionales en las últimas semanas por un conflicto con Marcelo Tinelli, al que reclama una deuda millonaria. Según trascendió, el empresario habría comprado derechos crediticios de un préstamo impago, que derivaron en un reclamo judicial por varios millones de dólares.

Fuentes cercanas a Scaglione aseguran que Tinelli incumplió los pagos y que por ese motivo el empresario inició una ejecución judicial que incluso alcanzó bienes del conductor en Punta del Este. Tinelli, por su parte, sostiene que la deuda es parte de un entramado financiero anterior y que la presión del empresario es “intimidatoria”.

En medio de ese enfrentamiento, se conoció una denuncia de Juana Tinelli, hija del conductor, quien declaró haber recibido una llamada telefónica amenazante de una persona que se identificó como “Gustavo Scaglione”. En el audio, la voz advertía: “Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho”.

La joven obtuvo un botón antipánico y custodia preventiva tras presentar la denuncia, que ahora investiga la justicia. Scaglione negó rotundamente haber realizado o encargado la llamada, calificó la acusación como “una maniobra absurda” y anunció que presentará acciones legales por difamación. “Jamás me prestaría a ese tipo de prácticas”, declaró a medios nacionales, asegurando que todo el conflicto se limita a “una cuestión de deuda comercial”.

De empresario discreto a figura de poder

Hasta hace pocos años, Scaglione era un empresario de perfil bajo, dedicado a medios, construcción y agronegocios en el litoral. Sin embargo, su ascenso como propietario de canales regionales lo proyectó a la escena nacional. En octubre de 2025 se confirmó que su grupo adquirió también Telefé, lo que lo convirtió en el dueño del canal más visto de la televisión argentina.

Su estilo discreto y su poder de negociación lo llevaron a ser apodado “El Pulpo”, en alusión a la multiplicidad de empresas que controla y a la forma en que extiende su influencia en distintas provincias.

Un pulpo con muchos tentáculos

Con medios en al menos cinco provincias, inversiones en televisión abierta, cable, digital y producción audiovisual, Gustavo Scaglione se consolidó como un jugador de peso en el ecosistema mediático argentino. En Tucumán, su influencia se traduce en la pauta publicitaria y la capacidad de marcar agenda informativa.

Pero mientras su red se expande, el conflicto con Marcelo Tinelli abre un flanco judicial y mediático que amenaza con empañar su ascenso. Entre denuncias cruzadas, acusaciones de amenazas y reclamos económicos millonarios, el “Pulpo” enfrenta el desafío de sostener su poder sin quedar atrapado en su propia telaraña.