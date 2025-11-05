Concejales criticaron a la ministra Bullrich por el narcotráfico: “Ya está pensando en su candidatura”

El concejal Ángel Ortiz cuestionó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, después de darse a conocer la caída de una avioneta que llevaba 140 kilos de droga en Rosario de la Frontera.

Ortiz aseguró que es preocupante el avance del narcotráfico en el país, no sólo lo que pasó en el norte, con la avioneta, sino el avance en Rosario y Buenos Aires. “La droga nos penetra. Estamos en la cochina miseria ante esta situación” aseveró el edil.



Seguidamente cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurando que ahora está preocupada en trabajar y avanzar en su candidatura a Jefa de Gobierno porteña, para las próximas elecciones en CABA.

“Llama muchos la atención y el silencio. Es cómo, si no les interesada lo que está pasando” agregó.