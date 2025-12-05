Congreso: Se confirmó la fecha de extraordinarias y cuáles serán los temas a debatir

Congreso: Se confirmó la fecha de extraordinarias y cuáles serán los temas a debatirLegislativa05/12/2025
A través de sus redes sociales, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, confirmó la fecha de sesiones extraordinarias en el Congreso.
“En el día de hoy el Presidente de la Nación firmará el decreto convocando al Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 10 hasta el 30 de diciembre” aseguró el funcionario a través de su cuenta de X.
Adorni detalló que los asuntos a tratar serán los siguientes:
- Presupuesto 2026
- Inocencia Fiscal
- Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria
- Modernización laboral
- Reforma del Código Penal
- Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar
“El avance hacia la prosperidad es irrefrenable. Dios bendiga a la República Argentina” finaliza el comunicado del Jefe de Gabinete.
