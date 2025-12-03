Ratificaron a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación

Este miércoles, la Cámara de Diputados reeligió a Martín Menem como presidente del cuerpo, tras la jura de los nuevos diputados nacionales que asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Tras la votación, Menem emitió un discurso y agradeció al presidente Javier Milei quien se encontraba en el recinto.

"La Cámara de Diputados hoy es más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos. Los primeros dos años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos", afirmó.

El presidente legislativo aseguró que se abre una etapa con mayor previsibilidad institucional. "Hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y sobre lo que queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse".

La reelección de Menem ratifica el control político del oficialismo en la conducción del cuerpo en el inicio del próximo período parlamentario, en un contexto de renovación legislativa y reconfiguración de las fuerzas internas tras las elecciones.