Violencia en General Güemes: “No aprendimos nada del caso Báez Sosa”

El senador provincial por el departamento General Güemes, Enrique Cornejo, se refirió en la sesión de la Cámara Alta, sobre los hechos de violencia que se dieron a la salida de un boliche donde un grupo de jóvenes generó una batalla campal la cual se investiga.

“Fuimos noticia nacional porque un grupo de jóvenes salió de una fiesta de 15 y terminó en una pelea injustificada. Estos muchachos no aprendieron nada con lo que sucedió en Villa Gessell con Fernando Báez Sosa” afirmó el legislador.

"Estos muchachos no aprendieron nada con lo que sucedió en Villa Gessell con Fernando Báez Sosa”

Cornejo afirmó que “se debe generar un abordaje integral porque la problemática le compete tanto a los padres como al estado”. “Espero que el Poder Judicial aplique una sanción ejemplificados porque las imágenes son elocuentes” sentenció el senador provincial.

“Los jóvenes deben entender que la violencia no es una alternativa válida” finalizó.