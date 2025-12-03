Era de ellos pero ahora lo desconocen: LLA pedirá la destitución de Pablo López si asume en el Concejo

Mientras aumenta la expectativa por la posible asunción de Pablo López, expulsado del espacio tras la denuncia de violencia en su contra, el concejal electo Rodrigo Quinteros confirmó que La Libertad Avanza solicitará su destitución apenas ocupe la banca.

Quinteros afirmó que “la banca es de La Libertad Avanza, no de la persona”, y remarcó que López “fue expulsado cuando se conocieron los hechos de gravedad”. “Vamos a pedir su destitución; hoy puede asumir porque así lo definió la Justicia”, aseguró en Multivisión Federal.

En la misma línea, la concejal Laura Jorge recordó que, apenas trascendió la denuncia, se le pidió la renuncia al cargo y posteriormente fue expulsado del partido. “Pablo López ya no pertenece a La Libertad Avanza. Si asume, lo hará por fuera del espacio y quedaríamos con cinco bancas en lugar de seis”, explicó.

Por último, señaló que no existe contacto con López desde el escándalo y que “no hay impedimento para que asuma”, pero aclaró que cualquier pedido de expulsión dependerá del voto del cuerpo: “Somos cinco de veintiún concejales. Si el oficialismo no acompaña, no será excluido”.