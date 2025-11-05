¡Polémica en MasterChef Celebrity! afirman que una querida participante renuncia y dieron a conocer el motivo

MasterChef Celebrity fue la gran apuesta de Telefe luego de la finalización de La Voz Argentina. El reality de cocina tiene entre sus participantes a grandes figuras del mundo de las redes sociales y de la farándula que llevan alegría al ciclo conducido por Wanda Nara.

Sin embargo, parece que las cosas no están para nada bien, ya que confirmaron que una querida participante renunciará y esto hizo estallar la polémica. Fue Ángel de Brito quien dio a conocer la información y el motivo que llevó a esta persona a tomar la decisión de apartarse del ciclo.

Se trata nada más ni nada menos que de Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández: "Ya renunció y se despide en cinco días o menos, la señorita Valu Cervantes". Esta noticia surgió luego del cruce que tuvo con Wanda Nara, donde la empresaria le dejó en claro que lo que se decía sobre un supuesto mensaje a Enzo era totalmente mentira.

Confirmaron que una querida participante de MasterChef Celebrity presentó la renuncia

"Wanda se hizo la picante, Valu no es ninguna gila y le contestó más picante y se vio como una casa lavadita de ese intercambio", expresó el conductor de LAM dejando en claro que el momento estuvo editado para evitar pasar completo este intercambio entre la conductora de Telefe y la joven participante.

El motivo de la renuncia tiene que ver con un pedido que le habría hecho el propio Enzo Fernández: "El hombre le pidió que se vuelva, que no aguanta más y que se tome el avión y se vuelva. Ella accedió". De Brito y Yanina Latorre confirmaron que el futbolista es celoso.