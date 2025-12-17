Juan Pablo Linares reasumió en la Municipalidad tras su paso por el Concejo

Municipal17/12/2025
linares1

Desde el Ejecutivo Municipal se dispuso la designación de Juan Pablo Linares como Subsecretario de Inclusión Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el Decreto Nº 0703, publicado en el Boletín Oficial Municipal.

La medida se adoptó tras el paso del funcionario por el Concejo Deliberante para reemplazar a Martín del Frari que renunció a su banca con aspiraciones a ser el próximo Defensor del Pueblo, sueño que quedó trunco. 

juan pablo linaresTras abandonar el Concejo Deliberante, Linares volvería a la Subsecretaría de Inclusión Social

