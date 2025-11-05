¡Independiente Rivadavia es el nuevo campeón de la Copa Argentina!

En una noche cargada de emoción en el estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia, tras vencer por 5-4 en los penales a Argentinos Juniors, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos.

El encuentro fue vibrante desde el inicio. A los diez minutos, un centro al segundo palo y una floja respuesta de “Chiquito” Romero le permitieron a Arce abrir el marcador para la Lepra. El tanto le dio confianza al conjunto mendocino, que manejó mejor la primera parte pese a los intentos del Bicho por empatar.

En el complemento, Argentinos tomó la iniciativa y logró el empate tras una jugada colectiva precisa. Sin embargo, una contra letal encabezada por Villa terminó con Matías Fernández definiendo con categoría para el 2-1 de Independiente.

La alegría duró poco: el Bicho reaccionó enseguida y consiguió el 2-2 que llevó la definición a los penales.

En la tanda decisiva, el arquero Marinelli fue la gran figura, atajando un disparo clave y mostrando seguridad bajo los tres palos. El desenlace llegó cuando Tomás Molina, de Argentinos, tuvo que patear dos veces su penal y falló en la repetición, sellando la victoria mendocina por 5-4.

Con este histórico triunfo, Independiente Rivadavia se alzó con su primer título nacional y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, escribiendo una página dorada en la historia del fútbol mendocino.