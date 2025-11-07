Agredió a un perro con un destornillador cuando intentó robar en una casa

Agredió a un perro con un destornillador cuando intentó robar en una casaJusticia07/11/2025
Los hechos sucedieron a principios del mes de octubre en el B° Pablo Saravia.
Un oficial de la Policía, que estaba de licencia, vio saltar a un sujeto la reja e ingresar a su propiedad. Cuando lo descubrieron, intentó saltar por los techos y mientras huía intentó meterse a una habitación.
No pudo lograr ingresar a la casa, porque un perro no lo permitió. Al verse cercado, atacó al animal con un destornillador y huyó. Sin embargo, lo detuvo el policía y un vecino, a quienes también amenazó con el destornillador.
En una audiencia flexible y multipropósito las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, tras lo cual el juez de Garantías interviniente lo condenó a la pena de seis meses de prisión de ejecución efectiva.
No era la primera vez que cometía un delito, era la novena. Por lo que fue trasladado a la Unidad Carcelaria 1, donde también deberá realizar tratamiento por su adicción a la pasta base.