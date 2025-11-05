¡A la cárcel! Detuvieron a los jóvenes que habían quemado a un perro, ahora por robo

En septiembre, un impactante hecho conmovió a los salteños, cuando en Orán dos hermanos quemaron a un perro y lo tiraron en una bolsa de consorcio, hecho por el cual fueron condenados.

La pena de dos años y un año y medio de prisión por este hecho sería efectiva de no cumplir con las normas de conducta establecidas en la sentencia, lo cual no llevaron a cabo.

Posterior a cometer este acto de crueldad animal, fueron encontrados culpables de robo, por lo que el juez Oyarzu determinó que cumplirán su condena en prisión, informó Orán al Momento.

Hoy, los acusados cumplen prisión efectiva, decisión que fue acompañada por distintos usuarios en las redes sociales.