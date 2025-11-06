El Gobierno adquirirá submarinos franceses y Milei destacó su vínculo con Macron

Javier Milei confirmó que el Gobierno comprará buques y submarinos a Francia con el objetivo de reforzar el patrullaje de las costas argentinas, en el marco del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre ambos países.

“Tenemos una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y también buques para patrullar nuestras costas”, señaló el mandatario en una entrevista concedida al canal francés Public Sénat.

La decisión se da en un contexto en el que la Armada Argentina mantiene una capacidad operativa limitada: actualmente dispone de solo dos submarinos, ninguno en funcionamiento. El ARA Santa Cruz continúa en reparación en los talleres de Tandanor, mientras que el ARA Salta permanece amarrado en Mar del Plata, siendo utilizado únicamente con fines de adiestramiento.

El vínculo entre Javier Milei y Emmanuel Macron

En el diálogo con el medio francés, Milei destacó su vínculo con el presidente Emmanuel Macron: “Tenemos una relación muy cordial, muy amigable. Coincidimos en algunas cosas y diferimos en otras, pero eso también es parte de la vida”, expresó.

Además, subrayó el rol del país europeo como uno de los principales inversores extranjeros en Argentina, al afirmar que “la relación funciona muy bien” y que existe un diálogo fluido en materia económica y tecnológica.

Por último, al ser consultado sobre la crisis política interna en Francia, Milei optó por la prudencia: “No me corresponde opinar sobre los asuntos internos de otras naciones. Imaginen lo que pensaría un líder extranjero si se informara por los pasquines inmundos que existen en Argentina, que se hacen llamar diarios”, ironizó.