Otra renuncia en "MasterChef Celebrity": Eugenia Tobal abandonó el reality por las críticas del jurado

Este jueves 6 de noviembre, Ángel de Brito reveló en LAM que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity. Pero eso no fue todo, ya que también confesó que un comentario de Germán Martitegui habría sido el detonante.

¿Qué se sabe de la renuncia de Eugenia Tobal?

Antes de revelar el nombre de la actriz, el presentador expresó: "Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue el colmo", y agregó: "Una de las frases fue del jurado Martitegui, muchos se la bancan otros no tanto". "Ella hizo un brownie y le habría salido genial. Cómo la receta tenía que ver con su mamá, el comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenes en la cabeza cómo vas a presentar esto?'", detalló Ángel y sumó: "Eso no lo pusieron al aire".

"Eugenia Tobal es la próxima en abandonar", reveló finalmente el conductor de LAM sorprendiendo a su equipo y comentó: "Ya se nos cayeron dos, Valu Cervantes y Tobal". Por último, Ángel de Brito sumó: "A ella le gusta, hable con ella cuando estaba por empezar y estaba muy emocionada. Pero vos grabas 825 horas y después sale una cosita, es así por qué el formato es así".

¿Cómo fue la eliminación de Diego Peque Schwartzman en MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación. Por decisión del jurado, uno de los participantes más queridos por sus compañeros se despidió, pero aseguró que tiene muchas intenciones de volver a participar.

En la gala del miércoles 5 de noviembre, Diego "Peque" Schwartzman se despidió del reality culinario al no convencer con su plato al exigente jurado del reality.

De esta forma, se convirtió en el tercer participante expulsado de la cuarta temporada. El desafío de la noche era elaborar un plato que tenga un toque personal con los ingredientes que había debajo de las ya clásicas "cajas misteriosas".