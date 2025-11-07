Bullrich, sobre la narcoavioneta caída en Salta: “¡Ni un paso atrás contra el narcotráfico!”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó el operativo que permitió localizar una avioneta proveniente de Bolivia con un cargamento de 364 kilos de cocaína en Rosario de la Frontera.

“Venía de Bolivia y cayó en Salta. Gendarmería, la Policía de Salta y la PSA actuaron de inmediato. Hallaron el avión con el cargamento millonario y detuvieron a parte de la banda que daba apoyo en tierra. ¡Ni un paso atrás!”, publicó la funcionaria en sus redes sociales.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 de Gendarmería Nacional, recibieron una alerta del Grupo Tránsito Aéreo Ilegal (TAI) sobre el ingreso irregular de una aeronave boliviana al espacio aéreo argentino.

Tras un rastrillaje de unos 30 kilómetros, los uniformados hallaron la avioneta siniestrada en una zona rural. Dentro del fuselaje se encontraron múltiples paquetes con una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 364 kilos.

A unos 20 metros del lugar, las fuerzas hallaron también un vehículo incinerado, presuntamente utilizado por la banda que debía recoger la carga. Horas más tarde se concretaron cuatro detenciones vinculadas a la organización que brindaba apoyo en tierra.

La Unidad Fiscal Federal de Salta dispuso el secuestro de la aeronave, el vehículo y el decomiso de la droga, además de otros elementos de interés para la investigación.