Narco-avioneta: Un chef santiagueño sería el presunto dueño del auto incendiado

Un chef oriundo de Añatuya (Santiago del Estero) fue detenido en el marco de la investigación por la avioneta que se estrelló en una pista clandestina en la zona de Horcones, Rosario de la Frontera, con más de 360 kilos de cocaína valuados en unos 7 mil millones de dólares.

El hombre sería el propietario del automóvil que se incendió tras el impacto con la aeronave.

Según informó El Vocero de Metán, el detenido se presentó en la comisaría de Antillas minutos después del siniestro para denunciar que su vehículo había sido robado por cuatro hombres armados. Sin embargo, las pericias y testimonios contradijeron su relato, por lo que quedó a disposición de la Justicia Federal.

Actualmente permanece detenido en Tartagal, mientras se investigan sus vínculos y el rol que habría tenido dentro de la organización narco.

En el lugar del accidente, las fuerzas de seguridad incautaron una primera carga de 136 kilos de cocaína dentro de la avioneta. Durante rastrillajes posteriores, hallaron otra parte del cargamento —228 kilos— enterrada en una finca cercana, con paquetes marcados con la inscripción “Prada”.

Testigos señalaron que tras el choque dos hombres huyeron en una camioneta. Ambos, de nacionalidad boliviana, fueron capturados horas más tarde en la Terminal de Ómnibus de Rosario de la Frontera, cuando intentaban comprar pasajes con dólares y presentaban golpes en el rostro.

La causa está a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, con intervención de la Policía de Salta, Gendarmería Nacional y la PSA. Los investigadores intentan determinar el destino final de la droga y la posible red de distribución.

Dentro de la avioneta se encontraron GPS, antenas satelitales y bidones de combustible, lo que refuerza la hipótesis de que el vuelo tenía previsto regresar tras descargar el cargamento. Las autoridades creen que, tras el accidente, los involucrados enterraron parte de la droga para “enfriarla” antes de continuar con el traslado.