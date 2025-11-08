Hackearon las redes de Florencia Peña y publicaron fotos y videos privados sin su autorización

Florencia Peña está cumpliendo 51 años y sus amigos, para sorprenderla, decidieron hackear sus redes sociales. El círculo íntimo de la actriz le dedicó un sentido mensaje, pero también publicó fotos suyas sin filtro ni maquillaje.

“Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos”, introdujeron los íntimos de la protagonista de Pretty Woman junto a un carrusel de imágenes inéditas de la artista.

Luego, agregaron: “Con ustedes, la otra Florencia. La verdadera. La que ni ella misma se animaría a mostrar. Hoy este pedazo de mostra cumple 51 años y lleva 54 tatuajes. Como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, solo para reírnos con y de ella".

“Como la señora no sabe ni subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda (y seguramente no sepa ni borrar este posteo, abuela), nos tomamos la libertad de publicar esas cosas que jamás aprobaría”, escribieron los amigos, mientras Flor está de vacaciones en República Dominicana con su familia.

Y sumaron: “Van a ver fotos y videos sin retoques ni filtros, sin censura ni chequeo previo. Porque ella también es un poco así, ya la conocen: sin filtros, impulsiva, mandada y desbocada”.

“Una mujer autosuficiente, intensa, divertida, densa, celosa de sus amigos y hasta de su propio equipo de trabajo (que también son sus amigos). Divertida como se muestra, pero intensa; tan actriz dramática que duele. Valiente la petisa, y remadora como pocas. Ama su trabajo y no para un minuto”, destacaron.

Los amigos de Peña expusieron sus peores defectos y sus mayores virtudes también: “Cada tanto se olvida el nombre de alguno de sus hijos, pero jamás pierde la cuenta de los premios que ganó en su carrera. Es el Teatro Liceo y Divas Play al mismo tiempo. Es un viaje en familia y también un canje de pezoneras. Aunque le cueste admitirlo, es una Moni Argento versión triple X. Es una estrella máxima del teatro argentino, pero también la remisera del grupo: la que deja a todos en la puerta de su casa al final del día”.

“Te discute de política y al mismo tiempo te pelea por un pedazo de torta. Es la misma que recomienda un té natural antiinflamatorio y se come media docena de empanadas tamaño rotisería. Graba contenido en su cocina, pero no te lava ni una cuchara”, añadieron.

Por último, cerraron con humor: “Florencia Peña es así: humana, como todos. Y siempre tiene un as bajo la manga… hasta cuando la dan por muerta, está vivita y culean...“.

“P.D.: Si sos tan valiente, no borrés nada y bancala. Te amamos y que cumplas para atrás”, concluye el posteo. /TN