Con dos goles de Messi, Inter Miami goleó 4 a 0 a Nashville

Con dos goles de Lionel Messi y otro doblete de Tadeo Allende, Inter Miami vapuleó 4 a 0 a Nashville, en el Chase Stadium, por el partido definitorio de la primera ronda de los playoffs de la MLS.

A los 39 minutos, llegó el segundo gol de Messi, quien sentenció a boca de jarro.

Ya en el segundo tiempo, Tadeo Allende estampó el tercero a los 28 minutos y marcó el cuarto 3 minutos más tarde --con asistencia de Messi, la 400 de su carrera-- para bajarle la persiana al partido.

La Pulga fue titular en el equipo de Javier Mascherano, que también apostó de entrada por Rocco Ríos Novo, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Baltasar Rodríguez.

Las Garzas ganaron en casa en el primer partido y perdieron como visitante frente a Nashville.

Inter Miami cruzará en semifinales de conferencia ante FC Cincinatti.

Luis Suárez fue sancionado de oficio y no está presente en el choque de esta noche.

