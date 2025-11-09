Cuál signo es tu peor enemigo

Aries. Tienen un enemigo natural muy peligroso, Escorpio. Ellos tienen fama de ser muy rencorosos. Si los ofendes, devolverán la frente multiplicada por tres. Y como a ti te gustan las cosas de frente, habrán problemas. Son dos signos agresivos, pero de formas completamente opuestas. Sin duda acabarán peleados por alguna tontería que les parecerá imperdonable.

Tauro. El peor enemigo de un Tauro siempre será un Géminis, pase lo que pase, su naturaleza les permite manipular a las personas a su antojo. Lo peor de todo es que su naturaleza los hace impredecibles, por lo que nunca sabrás cuando los has ofendido. La inestabilidad no va contigo. Por eso a la larga siempre buscarás alejarte de ellos.

Géminis. Eres muy pero muy sociable y ¡eso te encanta! Darte a elegir entre un baño de multitudes y un espacio callado y solitario es una tontería. Tú naciste para hablar. Por eso, un Capricornio es lo que menos soportas. Se niegan a escuchar y actúan como sabelotodos. ¡No van contigo!

Cáncer. Nadie como Sagitario para sacarte de tus casillas. Ambos signos están predestinados a ser pareja y, como consecuencia de ello, a que esa persona destroce tu corazón. Definitivamente, eso provocará que lo odies, aunque el sentimiento no sea recíproco. Son personas de naturaleza muy convincente y eso hará que todos le crean, Siempre terminará haciéndote quedar como el malo.

Leo. Tú y Virgo están destinados a luchar por el poder, ambos son personas carismáticas que anhelan el éxito por encima de los demás. Son sumamente perfeccionistas. El problema nacerá cuando algo que tú has hecho no les parezca perfecto. La batalla estará servida.

Sagitario. Jamás entenderás cómo alguien tan vago y aburrido. Siempre acaban por ser piedras en el zapato, por lo que siempre estarás buscando la posibilidad de abandonarlos. Esta es la descripción perfecta de los Tauro, tus enemigos naturales. El problema es que ellos no se enfrentarán a ti de ninguna manera, simplemente te ignorarán. Para ellos no existes.

Virgo. Odias a Cáncer. Son impredecibles e imprudentes. Eso no va bien con alguien como tú, que siempre busca la estabilidad. ¿La solución? Alejarte lo máximo posible de ellos para que tu mundo vuelva a la estabilidad perfecta.

Escorpio. No confías en libra. Siempre has creído que ocultan algo y que sus intenciones no son claras. Simplemente los apartas de tu lado para evitar una traición. Para ti, es mejor prevenir que lamentar. Odias la falsedad y los ataques furtivos. No obstante, si te demuestran que no son traicioneris puede que les des una oportunidad, pero solo una.

Libra. Sueles llevarte bien con casi todos los signos pero esperas halagos de todo el mundo por el simple y mero hecho de que las mereces. Por eso, Acuario es tu peor enemigo, porque nunca te dicen lo que deberías oir. En el fondo, tú sabes que es su culpa, por no apreciarte en tu justa medida.

Acuario. Tus enemigos naturales son los Leo. Siempre quieren ser los líderes del grupo, ocupar las mejores posiciones y tratan de competir contigo. El problema es que tú sabes que eres mejor que ellos en todo, por lo que te parecerá injusto que traten de superarte en algo.

Capricornio. Si hay algo que no soportes es la ineptitud, por eso no soportas a los Piscis. Siempre acabas ocupandote de su trabajo, y eso te saca de quicio. Si por lo menos tuvieran la decencia de reconocerlo. Al final sólo provocan que trabajes más de la cuenta y acabes por odiarlos.

Piscis. A pesar de que eres una persona libre, delicada y sociable, siempre te cruzas con un aries que termina por acabar con tu paz. Ellos son agresivos, explosivos y apasionados. Finalmente su cáustica forma de defender lo suyo hará que saltes de tu tranquilidad para rebelarte contra estos dictadores de lo suyo.