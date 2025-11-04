Homicidio en B° Hernando de Lerma: Harán autopsia y relevan testimonios de vecinos

La justicia salteña inició una investigación tras el hallazgo de un hombre sin vida durante la mañana de este martes en el barrio Hernando de Lerma, en la zona del macrocentro de la ciudad, habiendo sido la víctima, de entre 30 y 35 años, encontrada sobre pasaje Joaquín Castellanos.

Las primeras informaciones y el testimonio de testigos indican que el hombre presentaba una aparente herida de arma blanca. Trascendió que la víctima habría caminado malherida unas cinco cuadras antes de caer, dejando un rastro de sangre en la calle, lo que sugiere un violento episodio previo.

Tras el reporte del hallazgo, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, se trasladó al lugar de los hechos para coordinar personalmente las tareas. Allí, dispuso el trabajo inmediato del personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Unidad de Investigación UGAP para realizar las diligencias de rigor y las pericias correspondientes en la escena.

Como primera medida para la investigación, el Ministerio Público Fiscal ordenó el traslado del fallecido al Servicio de Tanatología Forense del CIF. Allí se realizará la autopsia, que permitirá determinar con precisión la causa y la data del fallecimiento, información clave para el esclarecimiento del caso.

El Fiscal González señaló que se encuentran en cumplimiento de todas las medidas necesarias tendientes a determinar las circunstancias exactas en que se produjo la muerte y esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, la policía mantenía hasta este mediodía cortada la zona de la intersección de Catamarca y Zabala, esto a la vez que se evalúan los relatos de vecinos que escucharon ruidos y movimientos inusuales durante la madrugada, no descartándose la hipótesis de un enfrentamiento.