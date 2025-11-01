Operativo internacional: Detuvieron en Salta a un policía federal con más de 60 mil archivos de abuso infantil

Un efectivo de la Policía Federal Argentina fue detenido e imputado en Salta por delitos vinculados a la distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. La investigación se originó en el marco de un operativo internacional, a partir del cual se detectó actividad ilícita en territorio salteño.

Durante el procedimiento, la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Sofía Cornejo, secuestró dispositivos digitales pertenecientes al acusado, en los que se encontraron más de 60 mil archivos con imágenes y videos de niños y niñas víctimas de abuso, que eran distribuidos e intercambiados a través de redes del tipo P2P.

El hombre, de 31 años, fue imputado de forma provisional como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, conforme a lo establecido por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal.

En la audiencia de imputación fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el acusado permanezca detenido, mientras la investigación continúa en curso.

La actividad del imputado fue detectada por el sistema estadounidense Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System (ICACCOPS), una herramienta internacional que permite rastrear y coordinar acciones contra la explotación sexual infantil en entornos digitales, identificando direcciones IP, plataformas utilizadas y usuarios vinculados al tráfico de material ilegal.

El caso forma parte del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, en el marco del cual se realizó un allanamiento en la ciudad de Salta, con el secuestro de evidencia digital que confirmó el intercambio y almacenamiento de material de abuso sexual infantil.

Las autoridades recordaron que las redes P2P (Peer to Peer) son sistemas de intercambio de archivos que permiten la descarga y distribución directa entre usuarios, sin servidores centrales, lo que favorece el anonimato y la circulación ilegal de contenidos sensibles.

Desde la Fiscalía se destacó la importancia de generar conciencia social sobre la detección temprana y denuncia de este tipo de delitos, reafirmando el compromiso institucional en la protección de niños, niñas y adolescentes.