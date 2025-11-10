Kloosterboer usó una microbikini y mostró su cuerpo a los 42 años

Marcela Kloosterboer mostró la microbikini que se viene con todo para este verano.

Marcela Kloosterboer volvió a instalarse en la agenda de la moda. Desde Miami, compartió una serie de fotos en Instagram que rápidamente se llenaron de likes y comentarios. Debajo de una ducha al aire libre, la actriz se mostró con una microbikini triángulo negra.

El corpiño es simple, triangular y con breteles finos. La bombacha es colaless y tiene tiritas de ajustes.

Combinó el traje de baño con un collar de caracoles y un beauty look 100% al natural, sin maquillaje y con el pelo mojado.

Marcela Kloosterboer marcó tendencia.



Marcela Kloosterboer arrasó con su look.

Marcela Kloosterboer en microbikini azul.

Marcela Kloosterboer en Miami.

El posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios en Instagram. "Indiscutiblemente, la mujer más linda de la República Argentina“, ”Sin dudas desde siempre, la más hermosa, perfecta, natural y nada mediática“, ”¡Una foto natural y armoniosa!“, ”Qué hermosa que sos, Marce" y ”Estás igual que en Verano del 98? (una de sus novelas más famosas) son algunos de los mensajes que se pueden leer en la app de fotos. /TN