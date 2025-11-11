Buscan crear líneas de crédito para universitarios salteños recién graduados

Será en su sesión de este martes por la tarde cuando la Cámara de Diputados buscará dar tratamiento a un proyecto de ley que propone la creación del Programa de Impulso Laboral para Graduados Universitarios y Terciarios en Salta, iniciativa legislativa tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los profesionales recién recibidos, buscando que el contexto socioeconómico no sea un factor determinante para el ejercicio de su profesión independiente.

¿De qué trata? Según el acta de labor de la Cámara Baja, el aspecto más relevante de la norma, impulsada por la diputada Soledad Farfán, es la accesibilidad de las líneas de crédito. El proyecto establece que para acceder a este apoyo económico no se requerirá ningún tipo de requisito a los beneficiarios, siendo suficiente con acreditar la calidad de graduado en los últimos dos años.

El objetivo de esta propuesta es que el Estado provincial no limite su responsabilidad a garantizar la educación superior, sino que adopte medidas concretas que fomenten la eficaz inserción laboral de los graduados. La ayuda económica prevista busca permitir a los profesionales adquirir los insumos y realizar las inversiones necesarias para establecerse y comenzar el ejercicio independiente de su profesión u oficio.

Además de facilitar el acceso al mercado laboral, la legisladora fundamenta que estas medidas implican beneficios colaterales para la provincia. Se espera una mayor profesionalización en el ejercicio de los oficios, un incremento en la independencia para los nuevos profesionales, y una consecuente mejora de la productividad y el crecimiento de la economía, junto con la posible generación de nuevas fuentes de trabajo.

Es importante destacar que esta iniciativa no es nueva, ya que el proyecto fue impulsado originalmente en el año 2024. En aquella fundamentación, la diputada Farfán había subrayado que el compromiso del Estado no debe finalizar con el otorgamiento de un título, sino que debe garantizar también la posibilidad de ejercer la profesión, haciendo hincapié en la necesidad de apoyar a quienes enfrentan mayores dificultades para financiar su entrada al mundo laboral.

Este mecanismo busca ser rápido y efectivo para quienes menos recursos poseen