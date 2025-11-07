La UNSa aclaró la situación de sus egresados en medicina, ¿qué dijeron?

Ante la preocupación trascendida sobre una supuesta migración masiva de los médicos formados en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la casa de altos estudios salió a aclarar la situación de sus egresados., indicando que, contrariamente a lo señalado, la gran mayoría de los profesionales formados se encuentran residiendo y ejerciendo la medicina dentro del territorio provincial.

El profesor de la carrera de Medicina, Enrique Heredia, fue el encargado de detallar la situación, aclarando que no solo sean tres los profesionales que se hayan quedado en la provincia. Heredia aseguró que, hasta la fecha, la carrera cuenta con un total de 75 egresados, de los cuales "más del 60% de nuestros egresados está en Salta".

El docente explicó que existe una confusión en los datos que puede deberse a los tiempos administrativos de la universidad. Una parte de los graduados aún no figura en el sistema de residencias porque está a la espera de sus documentos finales. "No se puede decir que se van si todavía no tienen su diploma", subrayó Heredia a FM Aries.

Detalló que el proceso entre que los estudiantes rinden la última materia y reciben su título puede tardar hasta un año. "Sin el título no pueden rendir residencia ni hacer una concurrencia", explicó, indicando que estos jóvenes recién recibidos están en un impasse administrativo, pero no fuera de la provincia.

Para respaldar sus datos, Heredia precisó que la UNSa ya tiene a "28 jóvenes en distintos grados de residencia en el Hospital San Bernardo y el Hospital Materno Infantil", sin contar a otros egresados que ya trabajan en el sistema de salud y aquellos que están tramitando el título.

Respecto a los casos de profesionales que se desempeñan fuera de Salta, Heredia aseguró que son "casos aislados", mencionando que se trata de profesionales que optaron por Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, o solo uno que se fue al exterior.