Sesiona la Cámara de Diputados esta tarde: ¿Qué temas tratará?

Legislativa10/11/2025
diputados

Este martes y la próxima semana se llevarán a cabo las últimas dos sesiones con la actual conformación de la Cámara de Diputados. 

avionetaDiputados provinciales pedirán que se avance en la Ley de derribo


Hoy, en el recinto, los legisladores tratarán estos temas: 

  • Se buscará prorrogar la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la Ley Nº 8185, prorrogada por las Leyes Nº 8.410 y 8.472, y por los Decretos Nos 249/2024 y 267/2025 del Poder Ejecutivo Provincial.
  • A través de un proyecto de ley se propone incorporar el artículo 31 bis a la Ley 6830, “Estatuto del Educador”, referente a que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona sin acreditar que le falta un mínimo de seis años para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria.
  • Se buscará la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.797 de Calidad y Seguridad Sanitaria, conocida como Ley Nicolás. Se trata de una iniciativa para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura centrada en las personas y en las comunidades. La iniciativa surge frente a la necesidad de contar con un nuevo estándar para la salud pública y privada, orientado a reducir daños evitables, estandarizar procesos, promover la cultura justa y proteger tanto a pacientes como al equipo de salud. Reconociendo el caso de un joven llamado Nicolás, que falleció en 2017 a causa de diagnóstico errado.
  • Con un proyecto de declaración, se buscará trabajar en la Ley de derribo
  • Para Salvador Mazza se solicitará la reasignación de tutores para el Centro Educativo Integral N° 9.005.
  • Para la Dirección Distrito de Prevención Nº 3 en la ciudad de Metán, se pedirá un médico legal. 
  • Se buscará la creación de un Programa de Impulso Laboral para Graduados Universitarios y Terciarios en el ámbito de la provincia de Salta.
  • Por último, se propondrá declarar patrimonio cultural la cría del Caballo Peruano de Paso.
