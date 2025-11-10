Sesiona la Cámara de Diputados esta tarde: ¿Qué temas tratará?Legislativa10/11/2025
Este martes y la próxima semana se llevarán a cabo las últimas dos sesiones con la actual conformación de la Cámara de Diputados.
Hoy, en el recinto, los legisladores tratarán estos temas:
- Se buscará prorrogar la emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia, dispuesta por la Ley Nº 8185, prorrogada por las Leyes Nº 8.410 y 8.472, y por los Decretos Nos 249/2024 y 267/2025 del Poder Ejecutivo Provincial.
- A través de un proyecto de ley se propone incorporar el artículo 31 bis a la Ley 6830, “Estatuto del Educador”, referente a que ningún docente podrá solicitar traslado a otra zona sin acreditar que le falta un mínimo de seis años para obtener el beneficio de la jubilación ordinaria.
- Se buscará la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.797 de Calidad y Seguridad Sanitaria, conocida como Ley Nicolás. Se trata de una iniciativa para garantizar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura centrada en las personas y en las comunidades. La iniciativa surge frente a la necesidad de contar con un nuevo estándar para la salud pública y privada, orientado a reducir daños evitables, estandarizar procesos, promover la cultura justa y proteger tanto a pacientes como al equipo de salud. Reconociendo el caso de un joven llamado Nicolás, que falleció en 2017 a causa de diagnóstico errado.
- Con un proyecto de declaración, se buscará trabajar en la Ley de derribo
- Para Salvador Mazza se solicitará la reasignación de tutores para el Centro Educativo Integral N° 9.005.
- Para la Dirección Distrito de Prevención Nº 3 en la ciudad de Metán, se pedirá un médico legal.
- Se buscará la creación de un Programa de Impulso Laboral para Graduados Universitarios y Terciarios en el ámbito de la provincia de Salta.
- Por último, se propondrá declarar patrimonio cultural la cría del Caballo Peruano de Paso.
