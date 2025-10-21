Con una acción del Senado, estudiantes visitaron el proyecto de litio Sal de Oro en la puna

En una acción inédita impulsada por el Senado provincial, 54 estudiantes de quinto año de la Escuela de Educación Técnica N° 3173 de San Antonio de los Cobres realizaron una visita de inmersión al proyecto minero Sal de Oro, operado por la empresa Posco Argentina. Es la primera vez que un proyecto minero de la Puna salteña abre sus puertas a estudiantes de nivel secundario, en un esfuerzo articulado que busca acercar a los jóvenes a las oportunidades laborales que ofrece la estratégica industria del litio.

Esta visita educativa fue posible gracias a la articulación entre la Comisión de Minería del Senado, el Ministerio de Educación y el sector privado, representado por la empresa Posco y la firma local Grupo Vacazur, que facilitó el transporte. El objetivo central de esta sinergia es vincular directamente el sistema educativo con un sector productivo clave para el desarrollo provincial y nacional.

Durante la jornada, los alumnos recorrieron las instalaciones operativas del proyecto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los procesos productivos del litio y participaron en charlas técnicas con especialistas de Posco. Además, pudieron intercambiar ideas sobre las salidas laborales y los perfiles profesionales que más demanda la industria, como química, mecánica, electricidad y geología.

El proyecto Sal de Oro, de la empresa surcoreana Posco Argentina, adquirió gran relevancia en la Puna, en la zona de cooperación entre Salta y Catamarca. La compañía, que prevé una inversión superior a los 1.600 millones de dólares, opera actualmente con una planta de extracción y se encuentra construyendo otra para producir carbonato de litio, con una proyección de hasta 25.000 toneladas anuales.

La envergadura de este desarrollo se traduce en un fuerte impacto en el empleo regional. El proyecto ya ha generado más de 5.000 empleos directos e indirectos y trabaja con más de 100 proveedores locales. Posco prioriza especialmente los perfiles formados en escuelas técnicas, lo que refuerza la importancia de este tipo de formación secundaria como vía de acceso al empleo de calidad.

La visita, que fue acompañada por los senadores Miguel Calabró, Leopoldo Salva y Gustavo Carrizo, sentó las bases para un nuevo modelo de vinculación educativa y productiva en la provincia. La Comisión de Minería se comprometió a promover que esta experiencia educativa se multiplique en otros proyectos y localidades, garantizando que los jóvenes de la Puna y el interior puedan conocer el desarrollo real de su región.