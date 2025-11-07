Red de trata: “Es mentira que no sabían que iban al colegio porque el primer obstáculo era el horario escolar”

En el marco del caso de explotación sexual de menores, que involucran a estudiantes de colegios de Salta, continúan conociéndose datos desde el modus operandi de los involucrados a cuantas personas estarían involucradas.

En el programa Sin Vueltas, la abogada querellante en la causa, Sandra Domene comentó sobre este hecho y como avanza en relación a su defendida.

La abogada comentó que se habla de asociación ilícita en la cual entra el delito de trata con fines de explotación comercial sexual, contando cada uno de los imputados con diferentes calificaciones legales: “Algunos tienen más agravado, mayor participación y consumación de ilícitos”.

Consultada sobre la forma en que detectaron las víctimas, dijo que, en su caso particular, fue a través de un familiar directo de la víctima que habló con la madre, mientras que en otras circunstancias familiares llegaron al conocimiento por medio del celular de una víctima.

“Todos los imputados llevaban a que las victimas borraran los mensajes, ellos se contactaban a través de mensajes y llamados, acordaban los encuentros y a posterior era borrar los mensajes, algunas lo hicieron, otras no” dijo Domene.

Las víctimas no pertenecían solo a un colegio, sino que figuran tanto de zona sur, como de San Lorenzo.

Sobre su defendida informó que hasta el momento no declaró en cámara Gesell, lo cual hará la próxima semana: “No voy a especificar la fecha para resguardarla, y a partir de ahí empezamos a hablar de hecho concretos, si bien la querella ya está constituida, los hechos están informados, tiene que declarar porque la defensa debe poder ejercer su derecho y a los efectos de poder, no interrogarla directamente porque va a ser en cámara Gesell, son la mayoría menores de edad (…)”.

En la causa en la que esta constituida como querellante, agregó que no solo se habla de trata, ya que en el caso de uno de los imputados se está requiriendo una acusación por suministro gratuito de estupefacientes a una menor de edad en el caso específico de los hechos corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal en relación a uno de los imputados: “(…) es evidente que 3 de estos imputados ya venían con esta situación porque otras chicas lo conocían y esto de pagaban $30.000 por cada nuevo dato de nueva víctima”.

“Si bien es una red de trata, es una red de telarañas, es muy difícil, una vez que te capta esa red, poder soltarte, de un modo u otro quedas atado” sostuvo.

En el caso se busca evitar la revictimización y la imputación de aquellas que captaban a las nuevas víctimas: “Dicen también es culpable de trata aquella mujer que presentó, no, porque la ley dice que es víctima de trata esa mujer, en este caso todas menores de edad, porque en su mayoría todas tienen menos de 17, algunas tienen 18, 19 años, pero en su mayoría todas tenían 15, 16, 17”.

“Es mentira que no sabían que concurrían al colegio porque en su mayoría el primer obstáculo del encuentro a cualquier hora era que estaban en horario escolar”.

No solo por su concurrencia a instituciones educativas, sino también su aspecto físico señalaba su edad: “No estábamos hablando de víctimas de 1.80m, 1.90m, que muchas veces hay mujeres que son voluptuosas y que puede llegar a llevar al error, en el caso de mi clienta aparenta tener mucho menos”.

“Además lograban la confianza de preguntarles cómo les iba en el colegio, motivarlas a que estudiaran en esto de hacerse los amigos” finalizó Domene.