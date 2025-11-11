La revolución del TC pasa por Salta y ya podes comprar tus entradas

El 22 y 23 de noviembre el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” de la provincia de Salta, volverá a recibir después de 6 años al 46º Campeonato Argentino de TC200 YPF INFINIA y a la Copa Rookie Latam.

Los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia llegan por primera vez al trazado salteño para revolucionar con la 11º fecha del año el norte argentino junto al 7º capítulo del Zonal del NOA y la 10º del Campeonato 2025 de la Fiat Competizione.

La última vez que el TC2000 visitó el circuito del Auto Club Salta (ACS) fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se llevó la victoria con el Toyota Corolla. Segundo fue Julián Santero con el Toyota Corolla cerrando el “1-2” del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Leonel Pernía terminó tercero con el Renault Fluence del Renault Sport.

Esta será la visita Nº8 de la categoría al “Martín Miguel de Güemes”, donde Matías Rossi es el máximo ganador con 2 victorias: ganó el 13 de abril de 2008 con Renault Megane y el 21 de julio de 2019 con Toyota Corolla.

Las entradas ya pueden comprarse de forma anticipada por internet y los precios son los siguientes:

Recta opuesta: $20.000

Boxes: $50.000

Curva Vuyovich sin tribuna: $40.000 y con tribuna con acceso a boxes: $60.000

Socios protectores : $30.000

Entrada válida para los 2 días

Niños menores de 10 años sin cargo al sector general

Ingresa a www.tc2000.com.ar o a www.norteticket.com para adquirir las tuyas.