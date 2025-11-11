Jugador de la selección de Camerún fue sorprendido en una infidelidad y su pareja lo escrachó

La influencer y bloguera rusa Nikki Seey expuso públicamente la ruptura de su relación con el futbolista Moumi Ngamaleu, centrocampista del Dinamo de Moscú y figura de la Selección de Camerún, tras hacer públicos episodios de infidelidad y violencia vividos en su domicilio de Moscú la noche del pasado 9 de noviembre.

Según reportó el medio ruso PEOPLETALK, Seey relató que “al regresar a casa, encontré numerosos mensajes íntimos con otras chicas en el teléfono de Ngamaleu y los publiqué inmediatamente en mi canal de Telegram”. Este hecho desencadenó una serie de reacciones agresivas por parte del deportista, quien la desalojó del apartamento.

Al día siguiente de ese episodio, Ngamaleu fue descubierto por su pareja teniendo una aventura con otra mujer en el apartamento que compartían en Moscú, según detalló el sitio KP.ru. El incidente habría ocurrido un día después del cumpleaños del futbolista. Según el relato, la modelo y cantante Nikki Seey sospechaba desde hacía días acerca del comportamiento del jugador y decidió acudir por sorpresa a la vivienda.

La situación alcanzó mayor notoriedad cuando, según el testimonio, tras difundir los mensajes de infidelidad y verse forzada a dejar el domicilio, Seey volvió acompañada de guardias de seguridad para recoger sus pertenencias y halló a una mujer desconocida escondida en un armario. La secuencia fue grabada en video y publicada en redes, donde el futbolista aparece discutiendo con agentes y personal de seguridad.

Una figura de la selección de Camerún le fue infiel a su esposa y ella publicó el video 🇨🇲📱



La influencer rusa Nikki Seey mostró lo sucedido con su ahora ex pareja Moumi Ngamaleu pic.twitter.com/017Pld6u0q — Diario Olé (@DiarioOle) November 11, 2025