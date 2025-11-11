Florencia Peña habló de la orientación sexual de su hijo Juan Otero: “Lo supe desde que nació”

La actriz dio una entrevista en la que recordó la infancia del joven de 17 años.

Florencia Peña dio una entrevista en la que habló de la orientación sexual de Juan Otero. “Lo supe desde que nació”, dijo al recordar la infancia de su hijo.

Sobre esos primeros años de vida, la actriz expresó: “Él jugaba con mis tacos, yo llegaba a casa y estaba con los tacos y cinco nenas que lo seguían”.

“Siempre fue la reina. Se iba al colegio con las carteras, las pulseras y los anillos”, contó Flor en una nota para Gente. Y explicó: “Yo le decía que no hacía falta, que podía ser quien era sin tener que llamar la atención pero su libertad es algo que a mí me interpeló desde que nació”.

Sobre esas situaciones, Peña dejó en claro que fue el propio Juan el que la ayudó a entenderlas. “Me empujó para que entendiera su libertad, que no tiene límites”.

En cuanto al rol de Mariano Otero -el papá de Juan- expresó: “A él le costaba. Me decía que no podía ir con carteras y pulseras, pero yo le decía que lo dejara ser. Al final lo terminó entendiendo”.

Además, Flor se refirió a la actualidad de su vínculo con su hijo. “Tenemos una relación de madre y amigos, en la que podemos hablar de todo porque sabe que yo lo voy a bancar siempre. No puedo decir qué es bueno o no para su vida porque imaginen que no lo sé ni para mí misma, pero sí lo voy a acompañar para que lo descubra”, indicó. /TN