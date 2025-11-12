A un mes del hallazgo sin vida de Vicente Cordeyro: "Sabemos que no se suicidó, no nos mientan"

A un mes del hallazgo sin vida del excomisario Vicente Cordeyro, familiares, amigos y compañeros de la fuerza se movilizaron por el centro de la ciudad de Salta para exigir avances en la investigación.

Daniel, policía retirado y amigo de Cordeyro, en diálogo con InformateSalta, expresó su malestar por la falta de novedades: “Hoy se cumple un mes y no sabemos nada. No hay pruebas, no hay información. La investigación está en silencio total, nadie da respuestas”, señaló.

“Vicente no se suicidó. Están queriendo hacer creer eso a la sociedad”

En la oportunidad, cuestionó la investigación. “Le diría a la Fiscalía que presente pruebas concretas, creíbles. Nosotros conocemos cómo se trabaja con las evidencias. No queremos que nos mientan, porque sabemos que Vicente no se suicidó, como quieren hacer creer”.

En la misma línea se manifestó Marcelo Balderrama, también policía retirado y exalumno de Cordeyro. “Pasó un mes y tenemos una indignación total por la falta de información. Desde el último comunicado de Fiscalía, hace más de tres semanas, no hubo ningún avance público. Por eso organizamos esta marcha de silencio”, explicó.

“Pasó un mes y tenemos una indignación total por la falta de información”

Valderrama aseguró que continuarán movilizándose “para que la ciudadanía participe y el gobierno tome nota de lo que está ocurriendo en Salta”.

En su mensaje, recordó las denuncias que el propio Cordeyro realizaba en vida: “Vicente fue muy claro en sus manifestaciones sobre cómo avanzaba la narco-criminalidad en la provincia. Lamentablemente no fue escuchado. Hoy vemos cómo el crimen organizado avanza, destruyendo a la juventud, que es el valor más grande que tiene una sociedad”.

Por último, el exoficial convocó a la comunidad a sumarse: “Estamos en un quiebre social. Necesitamos que el Gobierno sepa que la sociedad quiere seguridad y justicia en Salta”.