Marcharon en memoria del comisario Vicente Cordeyro a un mes de su muerte

Este martes se realizó una marcha en pedido de justicia por la muerte del comisario y ex director de Investigaciones de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro.

Cordeyro desapareció el 9 de octubre después de dejar a su hija en el colegio, dos días después fue hallado sin vida en la cima del cerro Elefante.

Este martes, al cumplirse un mes de su muerte, se realizó una misa en la Catedral Basílica de Salta y posteriormente una marcha de la cual participaron sus familiares, amigos y ex compañeros de las fuerzas de seguridad.