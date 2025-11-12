Adiós a Tinder, el 19% de la generación Z está volviendo a una red social de boomers para ligar: 'Es gratis y sin suscripción

Facebook no solo no ha tirado la toalla con los más jóvenes: ha encontrado una rendija por la que volver a colarse en su vida cotidiana. Su servicio de citas, Facebook Dating, se ha convertido en el inesperado tractor de esa “rejuvenecida” audiencia en un territorio —el del ligue por app— dominado durante años por Tinder, Bumble o Hinge.



Lo relevante no es solo el producto, sino el dato: Meta ha compartido por primera vez cifras de uso y dibuja un escenario con el que pocos contaban cuando en 2020 el servicio aterrizó en España, en pleno auge del “swipe” pandémico y con la etiqueta de red “para mayores” pegada a Facebook.

Según Meta, Facebook Dating registra 21,5 millones de usuarios activos diarios en los 52 países donde opera y ya habría superado en volumen a Hinge, que ronda los 15 millones de usuarios. Que el dato emerja ahora no es casual: la compañía busca reposicionar Facebook —no solo Instagram o WhatsApp— como un lugar donde siguen pasando cosas para los veinteañeros. Y, de paso, enseñar músculo frente a competidores cuyo crecimiento de pago se ha ralentizado en los últimos años.

Cifras y reposicionamiento

El giro tiene doble mérito porque llega tras un éxodo generacional que parecía irreversible. El Pew Research Center constató que la presencia de jóvenes en Facebook en EE. UU. pasó del 71% en 2014 al 32% en los últimos años. Sin embargo, mediciones como las de Sensor Tower apuntan a que, al menos en EE. UU., Facebook Dating sumó 1,77 millones de usuarios de 18 a 29 años y creció un 24% en ese segmento el año pasado. Para una plataforma que abrazó la madurez demográfica antes que sus rivales, captar citas y conversaciones entre jóvenes es capturar tiempo de atención de alto valor.

La propuesta de valor es, sobre todo, económica y de fricción baja. Mientras Tinder, Bumble o Hinge han pivotado hacia niveles “premium” con pagos por ver quién te ha dado ‘like’ o mejorar tu visibilidad, en Facebook Dating esa ventaja clave es gratuita. Ese pequeño gesto cambia el embudo: no necesitas pagar para sentir que “algo pasa” en tu perfil, y eso acelera el efecto red, especialmente entre quienes prueban una app de citas por primera vez o no quieren suscripciones.



La ventaja gratuita y su efecto

Meta puede permitirse esa gratuidad porque su negocio no depende de convertir a cada usuario en suscriptor: ingresa decenas de miles de millones por trimestre vía publicidad en su ecosistema. Dating encaja como palanca para reactivar el uso de Facebook, enriquecer señales sociales y, de paso, nutrir la segmentación que sostiene el inventario publicitario de la compañía. La jugada, además, aprovecha activos únicos: verificación social cruzada con tu perfil, contactos compartidos y una infraestructura de moderación que ya opera a escala masiva.

Para el mercado de las citas, el movimiento tiene consecuencias claras: presión a la baja sobre el “paywall” de funciones básicas, más competencia por retención y una batalla por la percepción de seguridad y autenticidad. Y para los usuarios jóvenes, una paradoja: muchos que habían abandonado Facebook vuelven… pero no para “postear”, sino para ligar.