¿Te sumás? Abren inscripciones para que adultos terminen el secundario en Salta

En mayo la Escuela de Emprendedores llevó adelante la primera inscripción para que adultos puedan terminar el secundario, ahora la próxima semana lanzan la segunda etapa de inscripción.

El 17, 18 y 19 de noviembre desde las 8 a las 13hs. los interesados podrán inscribirse en la sede de la Escuela en Avenida Independencia 910, para lo cual deberán llevar su DNI, el pase o número de resolución donde estuvieron estudiando y la orientación y un mail que cuente con espacio para recibir información.

Esto lo informó en CNN Radio Salta, la coordinadora general de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, quien agregó que en caso de no poder concurrir personalmente a la inscripción puede hacerlo un representante, pero con la documentación requerida.

“Es la 2da convocatoria que hacemos. En muchos casos lo hacen por realización personal, cerrar etapas o por sus hijos”.

Al realizar la propuesta tuvieron en cuenta los tiempos escuetos que tiene un adulto y las complicaciones de retomar los estudios, por lo que la modalidad del curso es completamente online y cuentan en las instalaciones de la escuela con personal de apoyo para asistirlos, además de material e insumos para el estudio.

La duración de los estudios depende de la cantidad de materias y orientación que tenga cada adulto: “Había personas que calculaban un año y capaz le hacen rendir 3 materias y un trabajo practico y finalizan”.

Sobre la primera camada, adelantó Vilte, que para fin de año contarán con el egreso de más de 100 personas.

Cursos de inglés

La escuela brindará también durante el verano un curso de ingles básico, que se dictará en enero y febrero siendo de modalidad online. Para poder inscribirse deberán llenar los formularios que estarán publicados desde el sábado en las redes sociales de la Escuela de Emprendedores.