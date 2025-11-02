Capacitarán sobre construcción en seco en la Escuela de Emprendedores: Una oportunidad con salida laboral

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, continúa fortaleciendo la formación en oficios con propuestas que impulsan la inserción laboral y el desarrollo de nuevos emprendimientos.

El martes 4 de noviembre, de 17 a 19 horas, se dictará la capacitación “Construcción en seco: paneles portantes aislantes”, en la sede de la institución, ubicada en Independencia 910.

Durante la jornada, el arquitecto Salvador Pepi y el coordinador de SIPCOR, Emanuel Villegas, brindarán herramientas teóricas y prácticas sobre el uso de paneles portantes aislantes, una técnica en crecimiento dentro del sector de la construcción por su eficiencia y sustentabilidad.

Desde el municipio destacaron que se trata de una buena oportunidad de capacitación con salida laboral, especialmente para quienes buscan incorporar nuevas habilidades en el rubro de la construcción o iniciar proyectos propios.

Las personas interesadas pueden inscribirse por WhatsApp al 3872158121.

Para más información sobre la oferta educativa, se puede visitar las redes oficiales o acercarse a la sede de la Escuela de Emprendedores en Independencia 910.