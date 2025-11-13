Charlotte Caniggia destrozó a La China Suárez con una fuerte acusación: "Se metió con..."

Charlotte Caniggia volvió a generar un fuerte impacto mediático con declaraciones explosivas sobre La China Suárez durante una charla con Enzo Aguilar en Qué Tupé, el ciclo de streaming de El Trece donde es co-conductora. Con su estilo frontal y sin filtros, la mediática lanzó una acusación directa que encendió la polémica y dejó al estudio en silencio por unos segundos.

Todo comenzó cuando Enzo le contó a Charlotte de qué trata Hija del fuego, la venganza de la bastarda, la nueva serie en la que trabaja La China Suárez. Aguilar explicó la trama para ponerla en contexto: “En la serie, ella es una chica que llega a un pueblo del sur, que quiere tomar venganza, porque mataron a uno de sus padres. Se acuesta con el marido de una para robarle y cobrar venganza y vengarse familiar".

Lejos de sorprenderse, Charlotte reaccionó de la manera más filosa posible. “Ah, pero eso hizo toda la vida. No solo en la vida cotidiana. El papel de ella en todas las películas y series es robar chongos. Ella desde chiquitita hace estas cosas”.

La mediática no solo cuestionó los personajes que interpreta Suárez en ficción, sino que insinuó que esa conducta se habría trasladado a la vida real. “Y se metió tanto en el papel que empezó a joder a… Se metió con casados y todo eso, ¿viste?”, lanzó sin dudar.

Charlotte fue incluso más lejos, asegurando que la actriz habría quedado atrapada en ese tipo de personajes. “Se la comió el personaje. Eso es lo que pasó con la China. Se la comió, dijo, ‘Ah, esta maldita zorra, esa voy a hacer yo’. Y así todas las películas. Como que no no pudo salir del personaje".

Las declaraciones fueron tan fuertes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. El fragmento, replicado por usuarios y portales de espectáculos, impulsó el nombre de Charlotte al centro de la conversación digital, en una nueva polémica que promete seguir sumando capítulos.

La China Suárez, por el momento, no respondió a las acusaciones, pero el comentario de Charlotte ya hizo ruido dentro del ambiente y dejó instalada una frase que será difícil de esquivar.