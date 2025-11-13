“50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”: Quiénes dan testimonio en el nuevo documental de Netflix

El crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, se convirtió en uno de los episodios más impactantes del true crime argentino. El ataque grupal que terminó con la vida del joven de 18 años —registrado en video y marcado por una violencia feroz— expuso una problemática social profunda y mantuvo en vilo al país durante todo el proceso judicial que derivó en la condena de los responsables.

En ese marco, Netflix estrenó “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, un documental de tres episodios que reconstruye cronológicamente lo sucedido, desde las horas previas al ataque hasta el momento exacto del crimen, cuyo título remite a la duración del brutal asalto. La producción busca aportar contexto, ordenar la secuencia de hechos y evitar el sensacionalismo, enfocándose en la evidencia y en las voces involucradas.

Con un tratamiento sobrio y un ritmo narrativo preciso, la serie dirigida por Martín Rocca se posiciona como una pieza significativa para entender el impacto social y judicial del caso. Además de repasar pruebas claves, el documental plantea interrogantes sobre la violencia juvenil, la responsabilidad colectiva y el lugar que ocupan estos hechos en la memoria social.

Uno de los puntos más destacados es la participación de entrevistados inéditos o poco escuchados, lo que aporta una mirada más amplia del expediente y del drama humano detrás de la noticia. Entre los testimonios aparecen familiares, amigos de Fernando, autoridades policiales, personal vinculado al boliche donde ocurrió el ataque, periodistas y hasta voces del entorno de los rugbiers condenados.

Quiénes aparecen en “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”

La producción incluye testimonios de:

Los padres de Fernando Báez Sosa, quienes reconstruyen cómo vivieron el proceso desde el primer momento.

Amigos del joven, presentes en Villa Gesell aquella noche.

El teniente de Villa Gesell y oficiales que intervinieron, quienes describen el contexto habitual de peleas en la zona del boliche.

Personal de seguridad de Le Brique, el local donde comenzó la agresión.

Imágenes de la entrada del boliche, reconstrucciones y material de archivo clave del expediente.

Rugbiers condenados, que desde el penal de Melchor Romero aportan su visión sobre la vida en prisión.

Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, quien detalla el recorrido judicial y el estado actual de la causa.

A lo largo de sus tres capítulos, el documental combina registros audiovisuales inéditos, declaraciones nunca vistas y momentos del juicio, ofreciendo una mirada integral de un caso que marcó a toda una generación.