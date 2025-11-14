Suben los casos de gripe en Salta: más de 22 mil personas afectadas en el año

El Ministerio de Salud Pública informó que en la última semana epidemiológica (SE 44), correspondiente al período del 26 de octubre al 1 de noviembre, se notificaron 240 nuevos casos de síndrome gripal en Salta, alcanzando un total acumulado de 22.166 positivos en lo que va del año.

De acuerdo con la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, los niños de 2 a 9 años (5935 casos) y los adultos de 35 a 64 años (5411) son las franjas etarias más afectadas por los virus respiratorios que circulan actualmente -influenza A y B, virus sincicial respiratorio y adenovirus -, concentrando el 51,2% de los diagnósticos.

Por detrás se ubican los adolescentes de 10 a 19 años (4044 casos), los jóvenes de 20 a 34 (3956), los adultos mayores de 65 (1116) y los bebés (840). Además, 864 muestras se encuentran en estudio.

Otras infecciones respiratorias bajo vigilancia

Hasta la semana 44, el sistema de salud registró:

Bronquiolitis en menores de 2 años: 158 casos en la última semana; 9427 acumulados.

Neumonía: 143 nuevos diagnósticos; 8378 acumulados.

COVID-19: 6 nuevos casos; 307 en el año.



El director de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló que entre las semanas 1 y 44 se contabilizaron 5314 personas internadas por enfermedades respiratorias en hospitales y centros de salud de la provincia, lo que representa el 13,2% del total de casos.

Internaciones y mortalidad

Los departamentos con mayor porcentaje de internaciones son:

Capital: 49,4%

Orán: 10,9%

San Martín: 6,5%

General Güemes: 6%

Anta: 5,1%

En la última semana no se registraron fallecimientos por patologías respiratorias. En lo que va del año, Salta suma 10 muertes asociadas a estas enfermedades.