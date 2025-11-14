Ley de Residencias: "Busca una mejor asistencia de salud para toda la provincia"

La provincia de Salta cuenta desde ahora con un nuevo marco legal para la formación de posgrado en el ámbito sanitario. A través de la Ley Nº 8510, se creó el Sistema de Residencias de Salud, que regula la capacitación intensiva y remunerada de los profesionales del área.

En este contexto, el presidente del Colegio de Médicos de Salta, doctor Alberto Robredo, analizó en diálogo con CNN Salta los alcances del nuevo régimen y la necesidad de avanzar en ajustes que fortalezcan la formación médica y permitan cubrir especialidades críticas.

“Uno tiene que pensar que todo esto se hace para que la población, o sea, los enfermos, tengan una mejor asistencia de salud en toda la provincia”, señaló Robredo, subrayando el objetivo central de la norma: capacitar a los residentes de manera intensiva, teórico-práctica y basada en evidencia científica.

Robredo explicó que uno de los cambios impulsados por los legisladores restituye a los colegios médicos la facultad de otorgar los títulos de especialidad, una atribución que había pasado al Ministerio de Salud. “Los legisladores modificaron una norma antigua que manifiesta que la especialidad la iban a dar los colegios médicos”, indicó.

El médico advirtió que cada año quedan especialidades sin cubrir, conocidas como críticas, debido a la baja inscripción en el sistema de residencias. Por ello, el Colegio propone avanzar en una ley complementaria o tentativa que incentive el ingreso de jóvenes profesionales al interior provincial.

“Queremos crear una ley de residencias que favorezca el ingreso de los médicos en el interior”

Asimismo, sostuvo que la provincia necesita “darle más importancia a los profesionales para saber cómo ubicarlos en su especialidad y asistirlos ante las complicaciones”.

Sobre la cuestión salarial, aclaró que la nueva Ley 8510 no aborda la remuneración de los residentes, aunque recordó que la normativa anterior facultaba al Poder Ejecutivo a reasignar fondos para mejorar esos montos. “En la ley no se tocó ese tema, pero la anterior permitía mover fondos para dar una mayor cantidad de dinero”, agregó.