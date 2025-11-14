Julieta Prandi ahora es tarotista y habló de River y la Libertadores

Julieta Prandi sorprendió al debutar como tarotista en vivo y, en su primera tirada de cartas, aseguró que River Plate va a clasificar a la Copa Libertadores 2026, una predicción que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

La situación se dio cuando su compañero de La 100, Santiago Calzarotto, le preguntó si podía consultar las cartas sobre el futuro del equipo. Prandi aceptó, barajó y explicó: “Estamos aprendiendo, pero algo de idea me voy a dar. Éxito. Esto es un comienzo, esto es una celebración y esto es movimiento. Por estas cartas te digo que sí, que clasifica”.

Tras la lectura, la modelo celebró con un abrazo junto a su colega, en sintonía con la expectativa de miles de fanáticos que siguen de cerca la definición del torneo.

La respuesta definitiva llegará el domingo, cuando River enfrente a Vélez en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, partido clave para sellar su lugar en la competencia internacional.

Qué tiene que pasar para que River clasifique a la Copa Libertadores 2026

La última fecha del Torneo Clausura será a todo o nada para River. El equipo de Núñez ya no depende solo de sí mismo para meterse en el repechaje de la Copa Libertadores 2026 y necesita una combinación de resultados para no quedarse afuera del máximo torneo continental.

La panorama es apremiante: River debe ganarle a Vélez en Liniers y esperar que Argentinos Juniors pierda en su visita a Estudiantes en La Plata. El Pincha, si bien ya no pelea por entrar a copas internacionales, necesita sumar para asegurar su lugar en los playoffs, por lo que no regalará nada.

Si River logra el triunfo y Argentinos empata, ambos igualarán en puntos, pero la diferencia de gol favorece al equipo de La Paternal (19 contra 17). En ese caso, el Millonario solo podrá superarlo si gana por dos goles o más. Un empate o una derrota de River lo condena automáticamente a jugar la próxima Copa Sudamericana.