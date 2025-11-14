Audiencia pública de servicios en diciembre: “Vamos a escuchar a la gente”

El próximo 4 y 5 de diciembre se llevará adelante la segunda audiencia pública por servicios, por lo que el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, adelantó que temas se tratarán y como es el sistema de aumentos que rige en Salta.

Dese octubre de 2024 una ley estableció un techo para los aumentos, lo que descartó los tarifazos, entendiendo que el límite para la suba es el índice de inflación de precios al consumidor que publica el INDEC.

“En relación a Edesa o energía eléctrica menos de la mitad del índice inflacionario, si fue 2,1% va a ser menos de 1%” explicó en Multivisión, hizo hincapié que el acumulado del año no fue mucho, por lo que la ley es positiva en cuanto a cuidar el bolsillo del vecino.

Pero advirtió que de notar un aumento se trata de otro componente no provincial sino nacional, como los precios de la energía que maneja Nación, que en estos días tuvo un aumento que impacta casi en un 3,5% en el total de la factura, además aumentó la potencia que afecta a los comerciantes industriales un 43%, todo en el marco de la política de ajuste.

“Acá en Salta es todo al revés, no podemos superar la inflación como actualización” remarcó Saravia. Actualmente el Ente Regulador trabaja con 106.000 usuarios que en verano durante 5 meses contaran con un descuento del 30%, cuentan con 20.000 familias carenciadas que tienen entre el 60% al 100% de subsidio en la factura por un año.

Sobre el servicio de agua, explicó que no hay un componente dividido con Nación, por lo que si la inflación es de 2,1% se aumenta de igual manera, pero en Salta particularmente, aquellos que ganan menos de dos salarios mínimo vital y móvil, es decir menos de $800.000, cuentan con una tarifa social: “Tenemos hasta 18.000 familias contenidas hasta un 100% de subsidios”.

Hizo hincapié en la próxima audiencia pública donde se pondrá énfasis en escuchar al vecino, por lo que los interesados podrán inscribirse hasta el 20 de noviembre y la modalidad de la audiencia del 4 y 5 de noviembre será virtual por zoom, pudiendo tener mayor alcance: “Hemos invitado a los intendentes, a los diputados, a los senadores y a todos los ministros, esperamos que estén”.

Temas a tratar en la audiencia: