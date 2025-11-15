¡Bombazo en River! La exfigura de Boca por la que iría Gallardo para reforzar a su equipo

El 2025 no terminó para el River de Marcelo Gallardo, pero se puede cerrar de la peor manera posible si este domingo a partir de las 17:00 no le gana al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el José Amalfitani.

Luego de lo que fue la durísima derrota por 2-0 en el Superclásico frente a Boca, el elenco de Núñez complicó su clasificación a la próxima Copa Libertadores (hoy está en el cuarto lugar de la Tabla Anual y estaría necesitando que Boca, Central o Argentinos, salgan campeones del Clausura). Además, aún no aseguró su lugar en los playoffs del torneo local y una derrota frente al Fortín podría dejarlo afuera, aunque también se tienen que dar ciertos resultados.

A pesar de que todavía pueden seguir luchando en lo que resta del año, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River ya comenzaron a planear el plantel para 2026. Ya hay varios jugadores que se irán a fin de año, pero también buscarán cerrar algunos refuerzos con tal de mejorar la pobre versión futbolística que viene mostrando en el último tiempo.

La exfigura de Boca por la que iría Gallardo para reforzar a su equipo

De cara a la posibilidad de contratar nuevos jugadores, Napoleón podría meter un bombazo en el mercado de pases e iría tras los pasos de Agustín Rossi, exfutbolista y campeón con Boca, según informó el periodista Hugo Balassone en su canal de Youtube. No obstante, todo esto en caso de que Armani se vaya del club.

"Para reemplazar a Armani, si es que se va, River sueña con Rossi. Los dirigentes saben que Rossi da un guiño a River si lo van a buscar. En la intimidad, dijo que se pondría la camiseta de River a pesar de su pasado en Boca y esto los dirigentes ya lo saben. Él no descarta aceptar una buena oferta", sentenció.